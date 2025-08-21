Сын Бодрова-младшего отказался покупать автомобиль отца

Сын актера Бодрова-младшего заявил, что не может купить автомобиль отца

Сын актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего отказался покупать легендарный автомобиль Land Rover Defender отца, потому что у него нет денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цена машины составляет 1,18 миллиона рублей. Женщина, продающая автомобиль, рассказала, что актер купил Land Rover в 2000 году, затем транспортное средство перешло во владение его жене. Она также утверждает, что узнала о хозяине автомобиля уже после его приобретения, сама машина полтора года «стояла без дела».

В марте она предложила сыну артиста выкупить отцовский Defender, пишет канал, но он отказался, сославшись на отсутствие денег.

