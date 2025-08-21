Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:57, 21 августа 2025Культура

Сын Бодрова-младшего отказался покупать автомобиль отца

Сын актера Бодрова-младшего заявил, что не может купить автомобиль отца
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Сын актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего отказался покупать легендарный автомобиль Land Rover Defender отца, потому что у него нет денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цена машины составляет 1,18 миллиона рублей. Женщина, продающая автомобиль, рассказала, что актер купил Land Rover в 2000 году, затем транспортное средство перешло во владение его жене. Она также утверждает, что узнала о хозяине автомобиля уже после его приобретения, сама машина полтора года «стояла без дела».

В марте она предложила сыну артиста выкупить отцовский Defender, пишет канал, но он отказался, сославшись на отсутствие денег.

Ранее фильмам режиссера Алексея Балабанова пригрозили проверками и возможным запретом в свете принятия Госдумой законопроекта о прекращении распространения кинокартин, не соответствующих традиционным морально-нравственным ценностям.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости