Трамп: США могут изменить подход к РФ и конфликту на Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп пригрозил сменить подход к России по вопросу конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью одной из американских радиостанций, передает Clash Report.

По его словам, он готов поменять подход к РФ, если через две недели он решит, что добиться мирного соглашения не получится.

«Я бы сказал, что в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — ответил он на вопрос о возможном достижении мира на Украине.

Ранее Трамп опубликовал фотографию с собой и президентом России Владимиром Путиным на Аляске вместе со снимком бывшего американского лидера Ричарда Никсона и экс-главы СССР Никиты Хрущева. На верхнем кадре Трамп указывает пальцем на российского лидера таким же образом, как Никсон указывает на Хрущева на втором снимке.