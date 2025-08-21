Мир
21:45, 21 августа 2025Мир

Трамп пригрозил сменить подход к России

Трамп: США могут изменить подход к РФ и конфликту на Украине через две недели
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил сменить подход к России по вопросу конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью одной из американских радиостанций, передает Clash Report.

По его словам, он готов поменять подход к РФ, если через две недели он решит, что добиться мирного соглашения не получится.

«Я бы сказал, что в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — ответил он на вопрос о возможном достижении мира на Украине.

Ранее Трамп опубликовал фотографию с собой и президентом России Владимиром Путиным на Аляске вместе со снимком бывшего американского лидера Ричарда Никсона и экс-главы СССР Никиты Хрущева. На верхнем кадре Трамп указывает пальцем на российского лидера таким же образом, как Никсон указывает на Хрущева на втором снимке.

