Трамп сравнил себя и Путина с Никсоном и Хрущевым

Трамп опубликовал фото с собой и Путиным вместе со снимком Никсона и Хрущева

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с собой и президентом России Владимиром Путиным на Аляске вместе со снимком бывшего американского лидера Ричарда Никсона и экс-лидера СССР Никиты Хрущева. Коллаж из кадров он выложил в соцсети Truth Social.

Сверху на коллаже изображены Путин и Трамп во время встречи в Анкоридже. Фото снизу было сделано в 1959 году, когда Никсон, занимавший в то время пост вице-президента США, посетил Москву с визитом. На верхнем кадре Трамп указывает пальцем на российского лидера таким же образом, как Никсон указывает на Хрущева на втором снимке.

15 августа на Аляске прошла первая за шесть лет встреча президентов России и США. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.