У российских семей появилась возможность быть ближе без вопросов «где ты?»

2ГИС представил детский профиль с историей перемещений в приложении

У электронного справочника 2ГИС появился детский профиль, который позволит родителям больше не беспокоиться о местонахождении своих детей и наблюдать за их перемещениями. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

У взрослых россиян во вкладке «Друзья на карте» появилась возможность видеть, где находится ребенок и просматривать историю его маршрутов за день. «Это поможет семьям быть ближе и спокойнее каждый день. Функция бесплатна для всех и уже доступна — достаточно обновить приложение до последней версии 2ГИС на iOS или Android», — сказано в сообщении. Также разработчики отметили, что теперь семья может быть на связи, «не перебивая день сообщениями "где ты?"».

Он (профиль 2ГИС — прим. «Ленты.ру») помогает в обычных, но таких важных ситуациях: увидеть, что ребенок в школе — и спокойно вернуться к своим делам; получить уведомление, что он ушел домой — и начать готовить ужин; убедиться, что дочь села в автобус — и не писать «ты где?» каждую минуту. Это простые вещи, но именно они дают родителям главное — спокойствие и уверенность Марина Коневских глава сервиса Social и пользовательского контента в 2ГИС

Уточняется, что функции адаптированы для родителей и работают с особым уровнем защиты. Таким образом, ребенок не может отключить свою геолокацию или отвязать учетную запись. Также родитель сможет следить за уровнем заряда детского устройства. Пометка ребенка начнет выделяться специальным маркером на карте, а «особая плашка» и приоритет в выдаче позволят найти его за секунду.

«Удобная навигация, подробные карты, точные адреса и маршруты — все это работает и в детском профиле, чтобы семья оставалась на связи и чувствовала себя увереннее в повседневных делах», — рассказали в сервисе.

Детский профиль создан для пользователей младше 14 лет. Когда ребенок станет постарше, его профиль можно отвязать — тогда он превращается в обычный. Можно будет видеть его локацию, переписываться, настраивать уведомления и оставаться на связи, как прежде, без дополнительных ограничений.

Ранее в 2ГИС провели исследование, показавшее, что Екатеринбург стал городом с самыми активными велосипедистами и самокатчиками. Там протяженность и продолжительность поездок составляют 3,15 километра и 15 минут в среднем.