Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:08, 21 августа 2025Мир

В Китае высказались о гарантиях безопасности Украине

SCMP: Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины и сыграет заметную роль в возможных дискуссиях по этому вопросу. Об этом заявила директор китайского аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй, ее слова приводит газета South China Morning Post (SCMP).

«Китай вряд ли станет одним из гарантов из-за нехватки ресурсов и отсутствия подобных прецедентов (...). Даже если в конечном итоге будет составлен документ о гарантиях безопасности для Украины, Китай может не присоединиться к гарантиям Запада. Скорее всего, Пекин будет делать заявления в рамках других, отдельных документов», — допустила эксперт.

По ее мнению, китайская сторона будет готова обсуждать меры по обеспечению безопасности в рамках механизмов ООН. Однако Чжу Цзюньвэй указала на то, что «никаких признаков участия» всемирной организации в поисках путей урегулирования украинского кризиса «сейчас не наблюдается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины. Он подчеркнул, что Пекин не помогал Киеву с самого начала, особенно тогда, когда «страна действительно нуждалась в помощи».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости