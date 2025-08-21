В Китае высказались о гарантиях безопасности Украине

SCMP: Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины

Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины и сыграет заметную роль в возможных дискуссиях по этому вопросу. Об этом заявила директор китайского аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй, ее слова приводит газета South China Morning Post (SCMP).

«Китай вряд ли станет одним из гарантов из-за нехватки ресурсов и отсутствия подобных прецедентов (...). Даже если в конечном итоге будет составлен документ о гарантиях безопасности для Украины, Китай может не присоединиться к гарантиям Запада. Скорее всего, Пекин будет делать заявления в рамках других, отдельных документов», — допустила эксперт.

По ее мнению, китайская сторона будет готова обсуждать меры по обеспечению безопасности в рамках механизмов ООН. Однако Чжу Цзюньвэй указала на то, что «никаких признаков участия» всемирной организации в поисках путей урегулирования украинского кризиса «сейчас не наблюдается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины. Он подчеркнул, что Пекин не помогал Киеву с самого начала, особенно тогда, когда «страна действительно нуждалась в помощи».