Украинская бригада попала под удар во время встречи командиров с министром обороны

Бригада ВСУ попала под удар при встрече командиров с министром обороны Шмыгалем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование 13-й бригады особого назначения нацгвардии Украины встречалось с министром обороны страны Денисом Шмыгалем, когда их подчиненные попали под удар на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что на липцовском участке зоны боевых действий группировка войск «Север» наносила огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ. «В это время командование 13-й бригады НГУ находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем», — подчеркнул информатор.

Ранее Шмыгаль раскрыл судьбу украинской армии после завершения конфликта с Россией. Он заверил, что ВСУ не затронет резкое сокращение после урегулирования.

    Украинская бригада попала под удар во время встречи командиров с министром обороны

