Шмыгаль: После завершения конфликта украинская армия не будет резко уменьшаться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не затронет резкое сокращение после завершения конфликта. Судьбу украинской армии раскрыл министр обороны Денис Шмыгаль во время презентации Программы действий правительства в понедельник, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«(...) лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны», — заявил он.

Шмыгаль отметил, что уменьшение будет плановое и просчитанное, а не резкое.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признал, что ВСУ находятся в действительно сложной ситуации на фронте, а российские войска продолжают наступать. Он также подтвердил, что в ВСУ есть случаи, когда с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация.