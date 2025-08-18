Бывший СССР
Шмыгаль раскрыл судьбу украинской армии после завершения конфликта

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не затронет резкое сокращение после завершения конфликта. Судьбу украинской армии раскрыл министр обороны Денис Шмыгаль во время презентации Программы действий правительства в понедельник, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«(...) лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны», — заявил он.

Шмыгаль отметил, что уменьшение будет плановое и просчитанное, а не резкое.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признал, что ВСУ находятся в действительно сложной ситуации на фронте, а российские войска продолжают наступать. Он также подтвердил, что в ВСУ есть случаи, когда с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация.

