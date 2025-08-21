Киркоров упал во время концерта в Казани

Киркоров упал со ступенек на концерте в Казани, но встал и продолжил выступление

Российский певец Филипп Киркоров упал со ступенек на концерте в Казани. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале, публикуя кадры случившегося.

Во время концерта исполнитель попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, Киркоров быстро поднялся и продолжил выступление.

«Поп-король жалуется на слабость, чувство жажды и ватные ноги», — утверждает Mash.

Ранее Филипп Киркоров высказался об ожогах после возгорания на сцене. Исполнитель заявил, что чувствует себя хорошо, однако добавил, что раны на руке все еще не зажили. «Рука все никак не пройдет. Но ничего… Шрамы украшают мужчину», — рассказал он.