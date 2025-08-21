Экономика
09:48, 21 августа 2025

В администрации президента рассказали о действии Путина вопреки советам юристов

Кириенко заявил, что Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко рассказал, как Владимир Путин подписал закон об учреждении «Росатома». Его слова, произнесенные на концерте в честь 80-летия атомной отрасли страны, приводит «Комсомольская правда».

Кириенко вспомнил, как в 2007 году глава государства проводил совещание, на котором обсуждался закон об атомной отрасли. Тогда квалифицированные юристы утверждали, что его нельзя принимать, так как ничего подобного никогда не было, и это противоречит прецедентному праву.

«Президент выслушал и сказал: "Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна". И подписал закон», — рассказал Кириенко.

Ранее Путин раскрыл подробности развития атомной отрасли России. Глава государства выразил уверенность в том, что российская атомная промышленность продолжит развивать международное сотрудничество.

