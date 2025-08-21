Мир
22:10, 20 августа 2025Мир

В Британии раскрыли планы Литвы по защите от России

DM: Литва планирует создать 48-километровую линию обороны для защиты от России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Литва решила возвести линию обороны на границе с Россией, чтобы противостоять ей в случае якобы возможного вторжения. Об этом пишет британское издание Daily Mail (DM).

«Литва обнародовала планы по созданию 30-мильной (48-километровой) полосы оборонительных сооружений на границах с Россией и Беларусью, которая будет включать минные поля и мосты, которые будут взорваны в случае российского вторжения», — пишет газета.

Уточняется, что эти планы стали частью усилий стран Прибалтики по укреплению обороны. Они стараются укрепить границы путем возведения препятствий к уже существующим заграждениям. Отмечается, что это потребует финансовой помощи со стороны Евросоюза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на Польшу, прибалтийские страны и Украину.

