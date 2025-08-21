В двух аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram.

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты в двух российских аэропортах вводился для обеспечения безопасности.

