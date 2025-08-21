Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 21 августа 2025Путешествия

В двух аэропортах России сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram.

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты в двух российских аэропортах вводился для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области возобновили. Все поезда, задержанные из-за падения беспилотника у станций Журавка и Райновская, отправлены по своим маршрутам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Украина атаковала Крым

    Названо место самых масштабных потерь ВСУ за три года спецоперации

    Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

    Исинбаевой разблокировали счета в России

    Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

    Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

    Банк России призвал дать экономике передышку

    Зеленский заявил о своей готовности к выборам

    Зеленский анонсировал производство собственных ракет «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости