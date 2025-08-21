Путешествия
07:45, 21 августа 2025Путешествия

В российском регионе восстановили движение поездов после падения беспилотника

В Воронежской области восстановили движение поездов после падения БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Движение поездов на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области после происшествия с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) возобновили. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

В компании уточнили, что все поезда, задержанные из-за падения беспилотника у станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправлены по своим маршрутам. Пассажиров поездов, которые следуют с задержкой более четырех часов, обещали обеспечить питанием.

«РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — подчеркивается в публикации.

Ранее в Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника. До этого губернатор региона Александр Гусев заявил, что объект энергетики получил повреждения из-за падения дрона.

