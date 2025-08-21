Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 21 августа 2025Мир

В Европарламенте призвали прекратить помощь Украине до выполнения одного условия

Депутат Вилимски призвал лишить Украину помощи до итогов по «Северным потокам»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ronald Zak / AP

Депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал лишить Украину финансовой помощи до получения итогов расследования украинского участия в подрывах трубопроводов «Северный поток». Об этом говорится в заявлении на сайте Австрийской партии свободы (АПС).

«Пока на эти вопросы не будут даны исчерпывающие ответы, ни один евро не должен поступить в Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиться полной прозрачности и потребовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов», — сказал политик.

Вилимски назвал продолжающуюся финансовую поддержку Киева «скандалом беспрецедентного масштаба». Он возмутился тем, что Евросоюз продолжает выплаты, несмотря на предположительную атаку Украины на один из важнейших элементов энергетической инфраструктуры Европы.

Ранее стало известно, что итальянские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Им оказался 49-летний гражданин Украины Сергей К.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    В России узнали о письме главкома ВСУ в Минздрав с просьбой спасти отца

    У обвиняемых в злоупотреблениях сотрудников Минобороны обнаружили имущество на миллионы

    Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

    Россияне массово отправятся продлевать лето в четыре страны

    Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

    Шансы на возвращение IKEA в Россию оценили

    Популярная актриса кардинально сменила имидж

    В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны ключевого персонажа

    Гоблин отреагировал на запрет в России мема «Ненавижу, ***, цыган»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости