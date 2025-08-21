В Европарламенте призвали прекратить помощь Украине до выполнения одного условия

Депутат Вилимски призвал лишить Украину помощи до итогов по «Северным потокам»

Депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал лишить Украину финансовой помощи до получения итогов расследования украинского участия в подрывах трубопроводов «Северный поток». Об этом говорится в заявлении на сайте Австрийской партии свободы (АПС).

«Пока на эти вопросы не будут даны исчерпывающие ответы, ни один евро не должен поступить в Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиться полной прозрачности и потребовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов», — сказал политик.

Вилимски назвал продолжающуюся финансовую поддержку Киева «скандалом беспрецедентного масштаба». Он возмутился тем, что Евросоюз продолжает выплаты, несмотря на предположительную атаку Украины на один из важнейших элементов энергетической инфраструктуры Европы.

Ранее стало известно, что итальянские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Им оказался 49-летний гражданин Украины Сергей К.