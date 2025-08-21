Мир
08:50, 21 августа 2025Мир

В Финляндии оценили возможность отправки военных на Украину

Депутат Коскинен усомнился в массовой отправке финских военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен (Социал-демократическая партия) прокомментировал возможность отправки военных на Украину. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

Коскинен усомнился в массовой отправке финских военных на Украину. По его мнению, страна предоставит Киеву только технический персонал и экспертов.

«Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять [на Украину] войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях», — отметил депутат.

Политик добавил, что парламентский комитет по иностранным делам в начале сентября обсудит с Силами обороны и МИД Финляндии участие страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности. При этом в публикации не уточняется, какие именно государства приняли такое решение.

