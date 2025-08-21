Из жизни
16:03, 21 августа 2025Из жизни

В глазу мужчины поселился червь

В Индии у пациента под сетчаткой нашли круглого червя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ophthalmologist / Shutterstock / Fotodom

В Индии из глаза 35-летнего мужчины удалили круглого червя. Об этом сообщает NDTV.

Пациент обратился в больницу с жалобами на испортившееся зрение. Врачи осмотрел его глаза и нашел в одном из них червя Gnathostoma spinigerum. Предполагается, что этот паразит проник в организм мужчины, после того как тот съел не до конца приготовленное мясо. Затем червь поселился в его глазу.

Паразит медленно перемещался под сетчаткой и мог оставить мужчину полностью слепым. Хирургам удалось спасти его зрение, вытащив из его глаза червя. Этот клинический случай был описан в журнале New England Journal of Medicine.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из глаза британского туриста, любовавшегося на птиц, с трудом вытащили маленькую пиявку. По словам мужчины, процедура удаления паразита была довольно болезненна.

