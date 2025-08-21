В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

Депутат Госдумы Шеремет назвал честной позицию Трампа по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа в отношении Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет оценил позицию Трампа по Крыму и назвал ее честной. По словам депутата, американский лидер делает объективные и непредвзятые оценки.

Парламентарий добавил, что, поскольку Трамп не был в Крыму, он не полностью понимает ментальность жителей полуострова.

«Крымчане всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Их любовь к России невозможно ничем купить или измерять. Крым — это не только русская земля, но и русский дух», — заключил Шеремет.

Ранее Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. Также он объявил, что США не собираются отправлять американские войска на Украину.

