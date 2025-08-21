Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:31, 21 августа 2025Россия

В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

Депутат Госдумы Шеремет назвал честной позицию Трампа по Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа в отношении Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет оценил позицию Трампа по Крыму и назвал ее честной. По словам депутата, американский лидер делает объективные и непредвзятые оценки.

Парламентарий добавил, что, поскольку Трамп не был в Крыму, он не полностью понимает ментальность жителей полуострова.

«Крымчане всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Их любовь к России невозможно ничем купить или измерять. Крым — это не только русская земля, но и русский дух», — заключил Шеремет.

Ранее Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. Также он объявил, что США не собираются отправлять американские войска на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В США получили детали переговорных позиций России и Украины

    Стало известно о попытке Евросоюза превратить переговоры в ловушку для России

    Вице-президент США раскрыл свои впечатления от общения с Путиным

    В России одобрили стремление Трампа завершить конфликт на Украине

    В российском регионе раздалась серия взрывов

    Вице-президент США сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

    В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

    Мужчина раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице

    В России обновили перечень противопоказаний и ограничений в управлении автомобилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости