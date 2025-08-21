В Кремле осудили снос памятников в Азербайджане

Спецпредставитель Путина Швыдкой осудил снос памятников в Азербайджане

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РБК осудил снос памятников в Азербайджане.

Представитель Кремля отметил, что «демонтаж памятников деятелям культуры, надругательство над ними, где бы это ни происходило, не может не вызывать сверхнегативного отношения», каким бы народам они не принадлежали.

Более того, «снос памятников деятелям культуры — это не аргумент ни в истории, ни в политике», подчеркнул Швыдкой.

«Политика живет в настоящем, а культурные отношения живут в вечности, и это нужно понимать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Ханкенди (бывший Степанакерт) на территории Карабаха были полностью демонтированы 25 памятников и бюстов советским и русским деятелям армянского происхождения. Отмечается, что с территории города были вывезены памятники летчику Нельсону Степаняну, адмиралу Ивану Исакову, маршалу Ованесу Баграмяну, музыканту Генриху Бархударяну, поэту и писателю Ованусу Туманяну.