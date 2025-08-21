В Москву пришел «сентябрь»

Синоптик Леус: В столице ожидается сентябрьская погода

В столицу пришел «сентябрь» — в четверг, 21 августа, в городе ожидаются температурные значения, характерные для первого осеннего месяца. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион будет ощущать влияние тыловой части циклона, формирующегося над Нижегородской областью. В такой ситуации ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до плюс 16-18 градусов, по области до плюс 14-19 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 22 августа, вечером пройдут кратковременные дожди, ночью температура плюс 7-9 градусов, днем плюс 16-18.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода оставит Москву только до 25 августа.