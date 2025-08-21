Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:43, 21 августа 2025Силовые структуры

В офисах российского застройщика «Самолет» прошли обыски

В Петербурге проводят обыски в офисах застройщика «Самолет»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в офисах застройщика «СПб Реновация», являющейся дочерней компанией крупнейшей в России девелоперской группы «Самолет», проходят обыски. Об этом сообщает РБК.

«СПб Реновация» возводит в Петербурге жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Следователи возбудили дела о мошенничестве при строительстве этих ЖК. Жители жалуются, что уже несколько месяцев не могут получить ключи от квартир и въехать в них. В офисах застройщика прошли обыски. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления.

Ранее главное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу организовало проверку стройки жилого комплекса от компании «Группа ЛСР».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости