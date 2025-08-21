В офисах российского застройщика «Самолет» прошли обыски

В Петербурге проводят обыски в офисах застройщика «Самолет»

В Санкт-Петербурге в офисах застройщика «СПб Реновация», являющейся дочерней компанией крупнейшей в России девелоперской группы «Самолет», проходят обыски. Об этом сообщает РБК.

«СПб Реновация» возводит в Петербурге жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Следователи возбудили дела о мошенничестве при строительстве этих ЖК. Жители жалуются, что уже несколько месяцев не могут получить ключи от квартир и въехать в них. В офисах застройщика прошли обыски. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к совершению преступления.

Ранее главное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу организовало проверку стройки жилого комплекса от компании «Группа ЛСР».

