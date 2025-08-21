В Раде назвали условия получения Украиной гарантий безопасности

Дубинский: Украина должна изменить конституцию для гарантий безопасности

Украине необходимо выполнить ряд условий для получения гарантий безопасности, одним из них является изменение конституции страны. Об этом рассказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Украина получит гарантии только после того, как возьмет на себя обязательства по проведению выборов и изменению законов, в том числе, конституции», — назвал он то, что должен изменить Киев.

По его словам, этот вариант относится к «австрийскому сценарию» и является наиболее подходящим для Украины.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные детали мирного урегулирования по Украине будут в общих чертах согласованы до встречи президентов России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Данный документ будет включать в себя гарантии безопасности и территориальные вопросы.