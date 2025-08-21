В Раде рассказали о новой карте Украины

Депутат Скороход: В Раду внесен законопроект об изменении границ двух областей

В Верховную Раду внесен законопроект об изменении границ двух областей — Харьковской и Днепропетровской. Об этом сообщила депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.

В их состав войдут подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР).

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли для Украины — это если части Луганской и Донецкой областей войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей», — пишет парламентарий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ оборудовали серьезные укрепления в краматорско-славянской агломерации, что объясняет скорость продвижения российских войск на этом направлении. Он также объяснил необходимость взятия под контроль Славянска и Крамоторска водной блокадой.