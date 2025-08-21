В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

Член СПЧ Кабанов: Мигранты могут завезти холеру в Россию

Возможная в России вспышка холеры связана с мигрантами. Такое мнение выскзаал в Telegram член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Так он отреагировал на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая напомнила россиянам о мерах профилактики на фоне ряда выявленных за рубежом случаев холеры.

«Откуда у нас в стране вдруг появилась холера?» — задался вопросом Кабанов. При этом Попова о вспышках в России не говорила.

Член СПЧ утверждает, что инфекцию уже завезли в Россию иностранные мигранты. В первую очередь речь идет об уроженцах среднеазиатских республик, подчеркнул он. В этой связи Кабанов заявил о недостаточности мер, принимаемых для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения.

Ранее стало известно о вспышке в Петербурге заболеваемости менингитом. Рост выявленных случаев связали с мигрантами.