Стало известно о вспышке завезенной мигрантами инфекции в Петербурге

В Петербурге заявили о вспышке менингита среди мигрантов

В Санкт-Петербурге заявили о вспышке менингита среди мигрантов. Видеозапись, сделанную жителем города, опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

О росте заболеваемости менингитом в России стало известно в июле. Тогда это связали с мигрантами.

Мужчина на видео показывает опустевшую стройплощадку. По его словам, за неделю до съемки ролика болели всего «пара человек». «Все специалисты жалуются на температуру, головную боль и слабость», — поясняет мужчина.

Другой пользователь сети — машинист-строитель — рассказал в одном из каналов, что менингит подтвержден у половины его бригады. В основном речь идет о мигрантах, указал он.

Ранее в СПЧ при президенте России заявили, что бизнес продолжит завозить мигрантов даже несмотря на угрозу здравоохранению. «Ведь бизнесу так нужны мигранты (доставщиков же не хватает), и не важно, что эти мигранты могут привезти кому-то смерть», — сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.