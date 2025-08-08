Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 8 августа 2025Россия

Стало известно о вспышке завезенной мигрантами инфекции в Петербурге

В Петербурге заявили о вспышке менингита среди мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге заявили о вспышке менингита среди мигрантов. Видеозапись, сделанную жителем города, опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

О росте заболеваемости менингитом в России стало известно в июле. Тогда это связали с мигрантами.

Мужчина на видео показывает опустевшую стройплощадку. По его словам, за неделю до съемки ролика болели всего «пара человек». «Все специалисты жалуются на температуру, головную боль и слабость», — поясняет мужчина.

Другой пользователь сети — машинист-строитель — рассказал в одном из каналов, что менингит подтвержден у половины его бригады. В основном речь идет о мигрантах, указал он.

Ранее в СПЧ при президенте России заявили, что бизнес продолжит завозить мигрантов даже несмотря на угрозу здравоохранению. «Ведь бизнесу так нужны мигранты (доставщиков же не хватает), и не важно, что эти мигранты могут привезти кому-то смерть», — сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. Паленый алкоголь доставлялся по всей стране

    В России запустили уникальный проект

    Золото рекордно подорожало

    Раскрыто возможное наказание для оставившей дочь в чаше унитаза россиянки

    Победительнице лотереи пришлось судиться за выигрыш в 6,7 миллиарда рублей

    Блогерша попыталась найти любовь в приложении для знакомств и сделала неприятное открытие

    ВС России получили «Депеши»

    Операцию Украины с запуском дронов из домов на колесах сорвали в двух российских регионах

    Стало известно о смерти на СВО многодетного командира роты

    Сирены зазвучали в крупном курортном российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости