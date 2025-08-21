Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 21 августа 2025Россия

В России от беспилотников защитят больницы и поликлиники

ТАСС: В России отдельно будут защищать от беспилотников больницы и поликлиники
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В России больницы и поликлиники будут отдельно защищать от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в документе правительства России, который есть в распоряжении ТАСС.

В первую очередь от дронов будут защищать объекты первой категории — это те, где в случае теракта пострадать могут более тысячи человек, а сумма ущерба составит свыше 100 миллионов рублей. Такие объекты будут оснащать специальными техническими средствами выявления воздушных, подводных и надводных летательных аппаратов.

Кроме того, специалисты установят инженерно-технические средства противодействия применения дронов на потенциально опасных участках и критических элементах. Для сотрудников же разработают алгоритм, по которому будут проводить тренировки.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Для объектов третьей категории, в свою очередь, будет оборудована система видеонаблюдения, которая позволит обеспечить непрерывное наблюдение за опасными участками и критическими элементами. Записи с камер будут храниться не меньше месяца.

Ранее в сети появились кадры антидроновых сеток, которые натягивают сотрудники оперативных служб на многоэтажные дома в Шебекино Белгородской области. На кадрах видны сети, которые со всех сторон покрывают многоэтажки. У домов работают подъемные краны, с помощью которых сетку помещают на крыши.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании Россия получить находящуюся под контролем Украины территорию

    Артемия Лебедева укусил клещ

    Россия перестала покупать картофель у постсоветской республики

    Яркий светящийся объект пролетел над российским регионом и попал на видео

    Организаторов протестов на Украине назвали

    ОАК передала ВС России очередную партию Су-35С

    В США призвали ФБР начать расследование из-за статьи о тратах главы Пентагона на охрану

    Россиянка описала жизнь девушек в Туркменистане словами «обязана молча выполнять указания»

    Мадонна в откровенном корсете отпраздновала 67-летие

    В Совфеде высказались об отношении Трампа к планам Стармера и Макрона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости