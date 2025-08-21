В России от беспилотников защитят больницы и поликлиники

В России больницы и поликлиники будут отдельно защищать от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в документе правительства России, который есть в распоряжении ТАСС.

В первую очередь от дронов будут защищать объекты первой категории — это те, где в случае теракта пострадать могут более тысячи человек, а сумма ущерба составит свыше 100 миллионов рублей. Такие объекты будут оснащать специальными техническими средствами выявления воздушных, подводных и надводных летательных аппаратов.

Кроме того, специалисты установят инженерно-технические средства противодействия применения дронов на потенциально опасных участках и критических элементах. Для сотрудников же разработают алгоритм, по которому будут проводить тренировки.

Для объектов третьей категории, в свою очередь, будет оборудована система видеонаблюдения, которая позволит обеспечить непрерывное наблюдение за опасными участками и критическими элементами. Записи с камер будут храниться не меньше месяца.

Ранее в сети появились кадры антидроновых сеток, которые натягивают сотрудники оперативных служб на многоэтажные дома в Шебекино Белгородской области. На кадрах видны сети, которые со всех сторон покрывают многоэтажки. У домов работают подъемные краны, с помощью которых сетку помещают на крыши.