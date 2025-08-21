В России рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду

Депутат Бессараб: В регионах оказывают поддержку многодетным семьям к школе

Российские семьи с более чем 10 миллионами детей получают единое пособие в размере от 50 до 100 процентов прожиточного минимума ежемесячно в зависимости от нуждаемости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы собрать первоклассника к наступающему учебному году, родителям в среднем придется потратить почти 40 тысяч рублей. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Депутат напомнила, что в прошлом году президентом Владимиром Путиным было принято решение о возвращении остатков средств материнского семейного капитала, если их сумма составляет до 10 тысяч рублей. Как раз многие решили эти средства направить на подготовку детей к школе, дополнила она.

«Но в целом такой поддержки, как подготовка к школе, в федеральном бюджете не предусмотрена. Множество региональных бюджетов оказывают ее для многодетных семей. Там не только приобретение школьных принадлежностей, но и покупка школьной и спортивной формы. Кроме того, горячее питание в школе не до четвертого класса, а до буквально выпуска ребенка из школы, если он из многодетной семьи», — рассказала Бессараб.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя цена базового набора товаров для школы достигла почти 17,5 тысячи рублей. Это показало исследование, проведенное экспертами ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс».