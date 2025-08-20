Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 20 августа 2025Экономика

В России подорожала школьная форма

«Чек индекс»: Средняя цена школьной формы выросла в России на восемь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году средняя цена базового набора товаров для школы достигла почти 17,5 тысячи рублей. Это показало исследование, проведенное экспертами ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс». Его результаты процитировало ТАСС.

Оказалось, что 30 процентов россиян откладывают покупки школьных принадлежностей на последние две недели августа. При этом 45 процентов родителей предпочитают закупиться этими товарами за два месяца до начала учебного года. В последние дни лета по магазинам отправляются 12 процентов опрошенных.

Кроме того, исследование показало, что с 1 по 15 августа 2025 года средняя цена школьной формы выросла в России на 8 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время речь идет о сумме 3198 рублей. Рубашка, брюки или юбка подорожали на 9 процентов. Средняя цена пары туфель или ботинок выросла на 12 процентов, до 2131 рубля, а кроссовок на 15 процентов, до 2108 рублей.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым в 2025 году сборы первоклассника в школу обойдутся родителям в среднем почти в 40 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Дисквалифицированная за допинг украинская легкоатлетка анонсировала откровенное интервью

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости