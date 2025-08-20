В России подорожала школьная форма

«Чек индекс»: Средняя цена школьной формы выросла в России на восемь процентов

В 2025 году средняя цена базового набора товаров для школы достигла почти 17,5 тысячи рублей. Это показало исследование, проведенное экспертами ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс». Его результаты процитировало ТАСС.

Оказалось, что 30 процентов россиян откладывают покупки школьных принадлежностей на последние две недели августа. При этом 45 процентов родителей предпочитают закупиться этими товарами за два месяца до начала учебного года. В последние дни лета по магазинам отправляются 12 процентов опрошенных.

Кроме того, исследование показало, что с 1 по 15 августа 2025 года средняя цена школьной формы выросла в России на 8 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время речь идет о сумме 3198 рублей. Рубашка, брюки или юбка подорожали на 9 процентов. Средняя цена пары туфель или ботинок выросла на 12 процентов, до 2131 рубля, а кроссовок на 15 процентов, до 2108 рублей.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым в 2025 году сборы первоклассника в школу обойдутся родителям в среднем почти в 40 тысяч рублей.