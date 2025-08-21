В России разработали тест для быстрого выявления опасного заболевания

Ученые Роспотребнадзора разработали тест для быстрого выявления опасного заболевания — бруцеллеза. Новое средство было создано силами специалистов российского противочумного института «Микроб». Об этом стало известно из пресс-релиза Роспотребнадзора, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

В службе уточнили, что разработка велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Эксперты рассказали, что бруцеллез относится к инфекционно-аллергическим заболеваниям, вызванным бактериями Brucella. Болезнь распространена по всему миру. Носителями инфекции чаще всего являются домашние животные, особенно мелкий и крупный рогатый скот.

Симптомы бруцеллеза обычно слабо выражены, поэтому их легко спутать с другими заболеваниями. «Своевременная диагностика затрудняется, что часто приводит к позднему выявлению болезни. Поэтому быстрая идентификация возбудителя в образцах от человека является критически важной», — отметили в Роспотребнадзоре.

Новый тест обладает высокой точностью и скоростью реакции — результаты можно получить всего за 90 минут, это в два раза быстрее по сравнению с существующими методами, подчеркнули специалисты.

