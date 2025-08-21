Россия
14:52, 21 августа 2025

В России у водителей смогут изъять права после обращения к врачам

С 1 сентября в России у водителей смогут изъять права после обращения к медикам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В России с 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому ГИБДД сможет получать медицинские данные водителей от поликлиник. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Документ предполагает, что в России аннулировать водительские права можно будет в случае, если при внеочередном посещении врача у человека нашли то или иное заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством. Информация о диагнозе будет передана в Госавтоинспекцию.

Для обновления медицинских данных водителей подключат к единой базе Минздрава, куда клиники отправляют информацию о пациентах. В случае изъятия водительских прав из-за поставленного диагноза, водителям дадут месяц на лечение и реабилитацию, после чего им нужно будет пройти обследование для подтверждения удовлетворительного состояния здоровья. Соответствующие поправки внесли в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

Согласно действующим нормам, медкомиссии для водителей, которые подтверждают их право на управление транспортными средствами, проходят раз в десять лет. Передача данных от врачей в ГИБДД не предусмотрена.

С 1 сентября в России вступят в силу новые ограничения по вождению. Осенью расширят действующий список болезней, запрещающих управлять транспортными средствами. Туда добавят общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также болезни глаз, а именно аномалии цветового зрения.

    Все новости