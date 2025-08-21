Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 21 августа 2025Экономика

В России вырос рынок подержанных люксовых автомобилей

«Автостат»: В июле россияне купили 248 люксовых автомобилей с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В июле 2025 года продажи подержанных люксовых автомобилей выросли на 19 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Относительно июня рост оценивается в 7,4 процента. Всего за второй летний месяц в РФ было куплено 248 подержанных автомобилей этой категории. Около 40 процентов из них пришлось на марку Bentley (98 штук), а 18 процентов — на Rolls-Royce (45 единиц).

Кроме того, было продано 40 автомобилей Maserati, 38 Lamborghini, 18 Ferrari и 9 Aston Martin.

Ранее сообщалось, что за полгода в России продали 47 тысяч новых автомобилей премиум-класса, или на 41 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по числу проданных новых транспортных средств класса luxury расположился EXEED, который приобрели в количеств 9,7 тысячи штук. Кроме того, за шесть месяцев в РФ купили 1245 подержанных автомобилей класса luxury.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

    Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости