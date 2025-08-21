Культура
13:38, 21 августа 2025Культура

В санатории Кисловодска раскупили все номера после приезда Ефремова

В санатории Кисловодска, где лечится Михаил Ефремов, раскупили все номера
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В санатории Кисловодска, где лечится заслуженный артист России Михаил Ефремов, туристы раскупили все номера до конца октября. Об этом пишет aif.ru.

«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования — 31 октября», — рассказали в лечебно-профилактическом учреждении.

Ранее Михаила Ефремова заметили на лечении в Кисловодске. Отмечалось, что там актер проходит программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. Также сообщалось, что Ефремов остановился в номере повышенной комфортности, который стоит 16 тысяч рублей в сутки.

