Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:53, 21 августа 2025Экономика

В Сбере назвали комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки

Топ-менеджер Сбера Ведяхин: Комфортной для бизнеса мы считаем ставку ниже 15%
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В своем прогнозе будущих действий регулятора Сбер исходит из того, что ценовая стабильность останется приоритетной задачей, тогда как охлаждение деловой активности будет иметь плавный управляемый характер. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, сообщает РБК.

Он отметил, что в обновленном прогнозе ЦБ предполагается ключевая ставка на уровне около 16 процентов годовых на конец года при инфляции 6,5 процента. При этом в прогноз заложена вероятность некоторого ускорения месячной инфляции — с поправкой на сезонность — относительно текущих значений.

Александр Ведяхин не исключил, что это может быть связано с ожиданиями по ослаблению рубля. В случае осуществления такого сценария в сентябре ЦБ может выбрать понижение «ключа» на 100 б. п. вместо 200, полагает топ-менеджер.

«Между тем комфортным для бизнеса уровнем ключевой ставки мы считаем ставку ниже 15 процентов годовых. А для реального оживления рынка инвестиционного кредитования он должен быть ниже 12 процентов: реализация многих инвестиционных проектов сейчас на паузе, поскольку ожидаемая доходность не позволяет обслуживать высокие процентные платежи», — отметил Александр Ведяхин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Москвичи поели шаурмы и подхватили сальмонеллез

    Оскорбивший россиян популярный блогер ответил на обвинения в русофобии

    Скат напал на россиянина и оставил ему рваные кровоточащие раны

    Мигрантка заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО

    Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

    Бензостанция взорвалась в российском регионе

    Лавров анонсировал зарубежный визит Путина

    Родителям первоклассников дали советы по обустройству детской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости