В Сбере назвали комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки

Топ-менеджер Сбера Ведяхин: Комфортной для бизнеса мы считаем ставку ниже 15%

В своем прогнозе будущих действий регулятора Сбер исходит из того, что ценовая стабильность останется приоритетной задачей, тогда как охлаждение деловой активности будет иметь плавный управляемый характер. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, сообщает РБК.

Он отметил, что в обновленном прогнозе ЦБ предполагается ключевая ставка на уровне около 16 процентов годовых на конец года при инфляции 6,5 процента. При этом в прогноз заложена вероятность некоторого ускорения месячной инфляции — с поправкой на сезонность — относительно текущих значений.

Александр Ведяхин не исключил, что это может быть связано с ожиданиями по ослаблению рубля. В случае осуществления такого сценария в сентябре ЦБ может выбрать понижение «ключа» на 100 б. п. вместо 200, полагает топ-менеджер.

«Между тем комфортным для бизнеса уровнем ключевой ставки мы считаем ставку ниже 15 процентов годовых. А для реального оживления рынка инвестиционного кредитования он должен быть ниже 12 процентов: реализация многих инвестиционных проектов сейчас на паузе, поскольку ожидаемая доходность не позволяет обслуживать высокие процентные платежи», — отметил Александр Ведяхин.

