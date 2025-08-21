Россия
11:31, 21 августа 2025

В Совфеде назвали весомый аргумент США в «большой игре» вокруг мира на Украине

Пушков назвал данные о коррупции Киева весомым аргументом при переговорах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае если США задействуют данные о коррупции в украинской власти, это станет весомым аргументом в переговорном процессе по Украине. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал появившиеся в сети данные о том, что Вашингтон обладает большим количеством компрометирующих данных о сотрудниках офиса президента Украины.

«Если администрация [президента США Дональда] Трампа задействует (или уже задействовала?) данные о коррупции в киевской верхушке в качестве рычага давления на Украину, то это очень весомый аргумент в большой игре вокруг урегулирования кризиса», — написал Пушков. Расстановка сил в таком случае, по мнению парламентария, может сильно измениться не в пользу Украины.

Ранее экс-советник Трампа Стив Кортес возмутился уровнем коррупции на Украине. Он заявил, что власти Украины демонстрируют все более авторитарные черты, а уровень коррупции в стране остается критическим.

