Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:26, 21 августа 2025Интернет и СМИ

В США назвали Уиткоффа «повелителем бедствий»

FP: Уиткофф допустил множество ошибок в переговорах с Россией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил множество ошибок в ходе переговоров с Россией, говорится в материале Foreign Policy (FP), где его иронично называют «повелителем бедствий».

В частности, в публикации говорится, что Уиткофф неправильно понял послание президента России Владимира Путина в ходе последней встречи, так как не допускает к переговорам экспертов из Госдепа и Совета национальной безопасности, а также зачастую полагается на предоставленных Кремлем переводчиков, что «является вопиющим нарушением дипломатической осмотрительности». Несмотря на это, в Белом доме опровергали, что Уиткофф мог не до конца понять заявления российской стороны.

Крое того, в материале FP утверждается, что Уиткофф «не знал названий украинских областей, судьбу которых он сейчас решает».

Ранее Уиткофф рассказал, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его окружением. Он также уточнил, что это было личное время с ним, а также с некоторыми из его людей, назвав, в частности, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В России захотели полностью запретить прокат электросамокатов

    Опытные в сексе люди дали советы девственникам

    Раскрыты возможные траты Украины на выплаты семьям погибших военных

    В США назвали Уиткоффа «повелителем бедствий»

    Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз

    На Западе рассказали о росте числа готовых отказаться от территорий ради мира украинцев

    В США допустили согласование основ сделки до встречи Путина и Зеленского

    Спасатели оценили шансы на спасение россиянки на пике Победы

    50-летнего Леонардо Ди Каприо в плавках сняли на яхте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости