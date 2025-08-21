В США назвали Уиткоффа «повелителем бедствий»

FP: Уиткофф допустил множество ошибок в переговорах с Россией

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил множество ошибок в ходе переговоров с Россией, говорится в материале Foreign Policy (FP), где его иронично называют «повелителем бедствий».

В частности, в публикации говорится, что Уиткофф неправильно понял послание президента России Владимира Путина в ходе последней встречи, так как не допускает к переговорам экспертов из Госдепа и Совета национальной безопасности, а также зачастую полагается на предоставленных Кремлем переводчиков, что «является вопиющим нарушением дипломатической осмотрительности». Несмотря на это, в Белом доме опровергали, что Уиткофф мог не до конца понять заявления российской стороны.

Крое того, в материале FP утверждается, что Уиткофф «не знал названий украинских областей, судьбу которых он сейчас решает».

Ранее Уиткофф рассказал, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его окружением. Он также уточнил, что это было личное время с ним, а также с некоторыми из его людей, назвав, в частности, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова.