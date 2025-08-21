Мир
11:39, 21 августа 2025Мир

В США призвали не предоставлять направленные против России гарантии безопасности Украине

TAC: Экс-советник Рейгана призвал Трампа не предоставлять Украине гарантии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американскому лидеру Дональду Трампу не следует предоставлять Украине гарантии безопасности, направленные против России. С таким заявлением в своей статье для журнала The American Consrvative (TAC) выступил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана аналитик Даг Бэндоу.

«Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием», — написал эксперт.

По его словам, Украина никогда не представляла для американцев «даже второстепенного интереса в области безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что детали гарантий безопасности Киеву будут проработаны в течение десяти дней.

