Вице-президент США сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

Вице-президент США Вэнс сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

США продолжают работу над гарантиями безопасности для Украины совместно с союзниками, однако они пока еще не готовы. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

«Украинцы хотят гарантий безопасности… Мы работаем над ними, но пока не все выработали», — поделился политик. Он не стал вдаваться в детали этих гарантий.

Ранее стало известно, что высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил о намерении минимизировать роль Вашингтона в предоставлении Киеву гарантий безопасности.