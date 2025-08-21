Мир
02:33, 21 августа 2025Мир

Вице-президент США сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

Вице-президент США Вэнс сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

США продолжают работу над гарантиями безопасности для Украины совместно с союзниками, однако они пока еще не готовы. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

«Украинцы хотят гарантий безопасности… Мы работаем над ними, но пока не все выработали», — поделился политик. Он не стал вдаваться в детали этих гарантий.

Ранее стало известно, что высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил о намерении минимизировать роль Вашингтона в предоставлении Киеву гарантий безопасности.

