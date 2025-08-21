Взрыв пивной кеги из-за упавшего на нее россиянина сняли на видео

В Уфе во дворе дома взорвалась пивная кега из-за упавшего на нее мужчину

В Уфе во дворе многоквартирного дома взорвалась пивная кега емкостью в несколько литров. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

На кадрах, снятых камерой подъезда, видно мужчину с пластиковой кегой, который поскальзывается и падает прямо на емкость, в результате чего та взрывается. Хлопок сопровождается эмоциональной реакцией очевидца и звуком сигнализации припаркованных рядом автомобилей.

Информация о состоянии владельца кеги не приводится. Судя по записи, он не получил серьезных травм, так как самостоятельно встал и смог пройти в сторону подъезда.

Ранее в Ивановской области поезд снес на переезде КамАЗ, который перевозил кеги с пивом. При этом состав не сошел с рельс, проехав дальше около километра. В результате столкновения пострадали два человека.