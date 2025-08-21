Экономика
11:34, 21 августа 2025Экономика

Задолженность российских регионов резко выросла

СП: Задолженность российских регионов выросла в 1,3 раза с 2022 по 2024 год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С 2022-го по 2024 год включительно суммарная задолженность (госдолг) российских регионов увеличилась в 1,3 раза и достигла отметки в 3,1 триллиона рублей. О резком росте обязательств субъектов РФ сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).

За отчетный период показатель вырос в подавляющем большинстве российских регионов. Увеличение задолженности за три года аналитики зафиксировали в 68 субъектах, тогда как уменьшение — лишь в 17-ти.

При этом СП отметила улучшение ситуации с долговой нагрузки регионов за счет наращивания доли льготного федерального кредитования, ставки по которому ниже, чем при рыночных заимствованиях. Доля последних (банковских займов) за это время сократилась более чем вдвое — с 42,7 до 19,4 процента при снижении доли на их обслуживание с 93,3 до 67,3 процента.

Подобное изменение привело к ослаблению долгового бремени регионов, отметили эксперты. Однако говорить о преодолении кризисной ситуации пока преждевременно, предупреждают они. Расходы на обслуживание рыночных займов по-прежнему остаются достаточно высокими. Траты регионов на проценты по коммерческому долгу к началу 2025-го достигли 50,9 миллиарда рублей, резюмировали в СП.

Улучшить ситуацию с долговым бременем регионов российские власти планируют за счет списания задолженности. Правила списания обязательств субъектов, испытывающих наибольшие финансовые трудности, правительство утвердило в феврале 2025 года. В 2024-м соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. В начале августа сообщалось об очередном списании многомиллиардных долгов ряда российских регионов. Подобная поддержка была оказана 12 субъектам, им списали обязательства на общую сумму более чем 29 миллиардов рублей. Размер списания напрямую зависит от объема вложений региона в собственное развитие.

