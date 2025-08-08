Российским регионам списали многомиллиардные долги

Правительство России списало 12 регионам долги на более чем 29 миллиардов рублей

Правительство России приняло решение списать 12 регионам страны долги на общую сумму свыше 29 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет о Республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской и Волгоградской областях. Долговое бремя также облегчили Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областям, уточняется в документе. В целом с января этого года подобную возможность получили в общей сложности 36 регионов. Им списали задолженность в 105,6 миллиарда рублей.

Для предоставлений послаблений в отношении долга региональные власти должны выполнить ряд обязательств. Они, в частности, обязаны вкладывать инвестиции в развитие внутренней инфраструктуры. Речь идет о вложениях в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обновление общественного транспорта, реализацию новых инвестпроектов и т.д. Именно от этих условий будет зависеть размер списываемой задолженности.

Правила списания задолженности испытывающим финансовые трудности регионам были утверждены правительством России в феврале 2025 года. В прошлом году соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. В начале июля стало известно о списании задолженности по бюджетным кредитам первым трем российским регионам. Ими оказались Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея.