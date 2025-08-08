Российским регионам списали многомиллиардные долги

Правительство России приняло решение списать 12 регионам страны долги на общую сумму свыше 29 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.
Речь идет о Республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской и Волгоградской областях. Долговое бремя также облегчили Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областям, уточняется в документе. В целом с января этого года подобную возможность получили в общей сложности 36 регионов. Им списали задолженность в 105,6 миллиарда рублей.
Для предоставлений послаблений в отношении долга региональные власти должны выполнить ряд обязательств. Они, в частности, обязаны вкладывать инвестиции в развитие внутренней инфраструктуры. Речь идет о вложениях в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обновление общественного транспорта, реализацию новых инвестпроектов и т.д. Именно от этих условий будет зависеть размер списываемой задолженности.
Правила списания задолженности испытывающим финансовые трудности регионам были утверждены правительством России в феврале 2025 года. В прошлом году соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. В начале июля стало известно о списании задолженности по бюджетным кредитам первым трем российским регионам. Ими оказались Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея.