12:49, 8 августа 2025Экономика

Российским регионам списали многомиллиардные долги

Правительство России списало 12 регионам долги на более чем 29 миллиардов рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство России приняло решение списать 12 регионам страны долги на общую сумму свыше 29 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет о Республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской и Волгоградской областях. Долговое бремя также облегчили Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областям, уточняется в документе. В целом с января этого года подобную возможность получили в общей сложности 36 регионов. Им списали задолженность в 105,6 миллиарда рублей.

Для предоставлений послаблений в отношении долга региональные власти должны выполнить ряд обязательств. Они, в частности, обязаны вкладывать инвестиции в развитие внутренней инфраструктуры. Речь идет о вложениях в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обновление общественного транспорта, реализацию новых инвестпроектов и т.д. Именно от этих условий будет зависеть размер списываемой задолженности.

Правила списания задолженности испытывающим финансовые трудности регионам были утверждены правительством России в феврале 2025 года. В прошлом году соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. В начале июля стало известно о списании задолженности по бюджетным кредитам первым трем российским регионам. Ими оказались Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея.

