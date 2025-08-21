Ценности
20:24, 21 августа 2025

Жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне

Актриса Катерина Ковальчук в бикини поплавала в бассейне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katerinakovalchyk

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук в откровенном виде поплавала в бассейне. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка позировала спиной к камере в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на завязках.

При этом звезда распустила завитые в кудри длинные волосы и отказалась от макияжа. На снимке видно, что Ковальчук позирует на фоне шезлонгов с зонтами.

В сентябре 2024 года жена Харламова опубликовала фото в откровенном образе и без макияжа. Она украшала локоны белым живым цветком.

