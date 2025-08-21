Россия
Житель села, оккупированного украинскими войсками, оставил послание на картонке. О чем пенсионер просил российских солдат?

Пенсионер из села в Курской области оставил на картонке послание бойцам ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «ГРАНЬ»

Пенсионер из села Черкасское Поречное Курской области оставил послание российским военнослужащим во время оккупации территории солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историей мирного жителя и кадрами поделился Telegram-канал «ГРАНЬ».

Воздушной разведкой в зоне оккупации бойцы расчета БПЛА нашли пожилого мужчину. По направлению полета дрона-разведчика тот понял, что дрон не вражеский, а российский. Тогда житель Курской области попросил солдат о помощи — на картонке он написал мелом «ХЛЕБ» и приписал цифру 1 — хотя бы одну буханку. Мужчина, как и его соседи, страдал от голода.

Как уточняется, бойцы спецназа «Ахмат» группы Аида вместе со смежниками несколько раз в неделю сбрасывали с дронов посылки с едой — от одного до полутора килограммов. Там были консервы, колбаса, хлеб, лекарства.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы также рассказали, что украинские солдаты прятались в домах мирных жителей, пользуясь тем, что бойцы ВС России не смели открыть огонь и рисковать гражданскими.

ВСУ совершали массовые расправы в селе Русское Поречное

Никому из оставшихся в селе Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области жителей не удалось выжить во время оккупации ВСУ. Глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова рассказала, что населенные пункты Пореченского сельсовета оказались под оккупацией ВСУ с первых дней вторжения. На тот момент на территории сельсовета оставались 92 человека, в первые месяцы 10 жителям удалось выехать.

Российские следователи установили 24 факта расправ солдатами ВСУ над жителями села Русское Поречное. По данным следствия, не позднее января 2025 года украинцы применяли пытки к пострадавшим и истязали их.

В селе также были разрушены практически все жилые дома, сообщил боец с позывным Блин. Все превратили в укрепрайон, поделился он. Военный видел, как в одном из домов противник расположил склад вооружения.

6 августа 2024 года украинские войска прорвали границу с Россией в Курской области. Когда украинские танки зашли на территорию поселка Малая Локня, один из военных скомандовал «стереть это место с лица земли». Помимо Малой Локни ВСУ захватили еще около 60 сел и город Суджу. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней.

