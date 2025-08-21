Житель села в Курской области оставил послание бойцам РФ и попал на видео

Житель села Черкасское Поречное Курской области оставил послание российским бойцам и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ГРАНЬ».

Ролик был снят во время боев за населенный пункт. Мужчина заметил, что дрон-разведчик прилетел с российских позиций, и решил обратиться к бойцам. Он написал на картонке слово «хлеба» и приписал перед ним цифру «1». Таким образом он попросил бойцов помочь ему с продовольствием.

После этого российские военнослужащие начали снабжать мужчину и его соседей продуктами питания. Им несколько раз в неделю сбрасывали консервы колбасу, хлеб и медикаменты, пояснил канал.

Минобороны сообщило об освобождении Черкасского Поречного 9 марта.

Тем временем изгнанные из Курской области украинские войска продолжают терроризировать население региона. Так, в результате удара по Рыльскому району повреждения получили здания школы и детского сада. 20 августа появились сведения об ударе по региону истребителей F-16, переданных Киеву странами Запада.