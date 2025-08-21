Жившую в индийской пещере россиянку захотели разлучить с дочерьми

Власти Индии решили разлучить с детьми россиянку, жившую в пещере

Россиянку Нину Кутину, которую нашли живущей в пещере в индийском штате Карнатака, могут разлучить с дочерьми. Об этом со ссылкой на правозащитника и вице-президента Центра поддержки соотечественников Ивана Мельникова сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Мельникова, гражданский муж женщины решил забрать детей и подал иск в суд с требованием передать ему двух малолетних дочерей, пока 40-летняя мать находится в Центре временного содержания иностранцев в Бангалоре. Власти могут пойти ему навстречу. При этом правозащитники сообщают, что семья живет в «адских условиях» — в тесной камере с девятью другими женщинами, без доступа к душу и медицинской помощи.

Мельников отметил, что дети — шестилетняя Према и четырехлетняя Ама — уже несколько раз болели, у девочек завелись вши, но им не оказывают помощь. Также выяснилось, что у Кутиной есть 12-летний сын Лучезар от первого брака, которого власти изъяли под предлогом передачи матери, но теперь держат в другом штате без возможности контакта с семьей.

Кутина приехала в Индию восемь лет назад, увлекшись индуизмом, и две недели жила в пещере с дочерьми для медитаций. Правозащитники направили обращения в международные инстанции и посольство РФ с требованием освободить семью под подписку о невыезде.

Кутину с детьми 11 июля нашли в пещере около паломнического города Гокарна, штат Карнатака. Власти решают вопрос о правовом статусе семьи из-за ее просроченной визы.

Ранее муж Кутиной заявил о желании получить опеку над детьми. «Я просто хочу видеть дочерей несколько раз в неделю и заботиться о них», — пояснил мужчина, который ежегодно на полгода приезжает на Гоа.