Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 22 августа 2025Россия

22 августа: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

22 августа Россия отмечает День Государственного флага. В мире вспоминают людей, пострадавших за веру и убеждения, а православные отмечают Собор Соловецких Святых. «Лента.ру» рассказывает про главные праздники и приметы 22 августа, а также напоминает, какие знаменитости родились в этот день.

Праздники в России

День Государственного флага России

Флаг с синим, белым и красным цветом стал одним из символов современной России после августовского путча 1991 года. Праздник в честь триколора ввели указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году. Однако история флага РФ насчитывает более 350 лет — похожее трехцветное знамя появилось на первом русском военном корабле «Орел», который построили по воле царя Алексея Михайловича в 1668 году.

Значение цветов на флаге объясняют по-разному, самая распространенная версия: белый — чистота и благородство, синий — духовность и верность, красный — мужество и кровь, пролитая за страну.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России 22 августа

Праздники в мире

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Генассамблея ООН установила этот День в 2019 году и посвятила его всем, кто пострадал за свою веру и принципы. Для ООН это важные установки: свобода религии и мнений закреплена во Всеобщей декларации прав человека.

Согласно российской Конституции, РФ — это светское государство. Гражданам гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что религиозные объединения отделены от государства, любая дискриминация по религиозному принципу запрещена.

Фото: Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 22 августа

  • День растительного молока;
  • День булочек бао.

Какой церковный праздник 22 августа

Собор Соловецких святых

В годы большевистских гонений на церковь Соловецкие острова стали местом мученичества миллионов людей, в том числе церковных подвижников, искавших уединения на Соловках. В собор Соловецких святых входят 50 человек из братии Соловецкого монастыря, пострадавших от репрессий.

Соловецкий монастырь был основан в 1436 году и считался одним из самых почитаемых на Русском Севере. В 1920-х обитель закрыли, и земли монастыря передали в ведение лагеря принудительных работ. Так, Соловки стали местом ссылки многих священнослужителей, монахов и мирян, пострадавших за веру. Даже будучи в заключении, священники до конца дней исполняли свой пастырский долг, духовно и материально помогая тем, кто оказался рядом.

Православное духовенство в Соловецком лагере, 1923 год

Православное духовенство в Соловецком лагере, 1923 год

Фото: Public domain / Wikipedia

Продолжение Успенского поста

Пост в честь Успения Божией Матери — то есть окончания ее земной жизни — длится до 28 августа включительно. На 22 августа выпадает день сухоядения, ограничения самые строгие: допускается употребление растительной пищи без масла в холодном виде.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 августа

  • День памяти апостола Матфия;
  • День памяти мученика Антония Александрийского;
  • День памяти преподобного Псоя Египетского;
  • День памяти преподобномученицы Маргариты.

Приметы на 22 августа

Фото: Olivia Basile / Unsplash

  • Много росы — день будет жарким, мало — дождливым.
  • Южный ветер обещает много снега зимой, северный — ясную погоду.
  • Если ужи выползают на дорогу и лежат под солнцем, значит, скоро будет дождь.
  • Рыба не клюет — к пасмурной погоде.

Кто родился 22 августа

Артем Дзюба (37 лет)

Дзюба — футболист, один из лучших бомбардиров в истории российской сборной, четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ. Свою карьеру начинал в «Спартаке», потом перешел в «Зенит». С 2022-го выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», а в 2023-м стал игроком «Локомотива», но покинул команду в августе 2024 года.

В 2020 году Дзюба оказался в центре скандала, когда в интернет попало интимное видео с участием футболиста. В итоге форварда временно исключили из российской сборной и лишили статуса капитана в «Зените».

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Рэй Брэдбери (1920-2012)

Американский писатель-фантаст в первую очередь прославился как автор произведений «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Надвигается беда». В 2007 году Брэдбери стал лауреатом особого упоминания Пулитцеровской премии «за его выдающуюся, плодотворную и глубоко повлиявшую на литературу карьеру».

Кто еще родился 22 августа

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Дачников предупредили об опасности полива овощей дождевой водой

    Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года

    «Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

    Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости