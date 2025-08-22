225-сантиметровый подросток рассказал о трудностях своей жизни

Пользователь Reddit с ником Seandragunov рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается в жизни из-за своего роста. По словам 18-летнего албанца, он уже дорос до 225 сантиметров.

«Я вешу 130 килограммов, но все равно достаточно худой. И нет, я не играю в баскетбол, предпочитая компьютерные игры. Тем не менее мне приходится много заниматься спортом по требованию врачей, чтобы сохранить здоровье суставов. И, конечно, одежду мне шьют исключительно на заказ, что влетает в копеечку», — написал подросток.

Он добавил, что семья также была вынуждена модифицировать часть мебели под его нужды. Однако вне дома он сталкивается с определенными проблемами. Например, он не может летать на самолетах, поскольку ему придется покупать дорогие билеты на места повышенной комфортности, но даже там ему будет неудобно. Кроме того, во время походов в кино или театр он вынужден садиться в последний ряд, чтобы не мешать другим зрителям. Помимо этого, он не водит машину, хотя и может поместиться в некоторые модели.

«Что меня больше всего раздражает в моем росте? Туалетные кабинки. Иногда мне приходится в них заходить по экстренным поводам. А в школе, например, я был выше стен этих кабинок, так что можете себе представить, как это выглядело, не говоря уже о том, насколько они тесные», — отметил Seandragunov.

