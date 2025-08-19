В матче Кубка России сыграл самый высокий футболист в истории Подкользин

Любительский клуб «Амкал» выпустил самого высокого футболиста в истории в матче 1/128 финала Кубка России против «Калуги». Трансляция велась на сайте телеканала «Матч Премьер».

В составе команды сыграл бывший баскетболист Павел Подкользин, рост которого составляет 226 сантиметров. 40-летний Подкользин официально является самым высоким человеком России и внесен в Книгу рекордов страны. На момент публикации новости счет во встрече 1:0 в пользу «Амкала».

До этого мировой рекорд принадлежал датскому вратарю Симону Йоргенсену. Его рост составляет 210 сантиметров.

С 2004 по 2006 год Подкользин выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Даллас Маверикс». Всего он вышел на площадку в шести матчах, в которых набирал в среднем по 0,7 очка и делал по 1,5 подбора. Он также играл за ряд российских клубов, среди которых «Химки» и «Нижний Новгород».