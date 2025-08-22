59-летняя иностранка приставала к 14-летней девочке на пляже в Европе

Иностранка попыталась развратить несовершеннолетнюю девочку на побережье в Европе. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в начале августа, однако подробности появились недавно. Молодой человек родом из Италии заметил на пляже Ла-Кала-де-Михас (Playa de La Cala Mijas) в районе Коста-дель-Соль, Испания, как 59-летняя британка подошла к 14-летней девочке и начала разговаривать с ней на английском языке, чтобы заслужить доверие. После она начала приставать к ней, побуждая к действиям сексуального характера.

Очевидец побежал в магазин, где работал его родственник. Мужчины обратились в полицию. Гражданку Великобритании арестовали. Уточняется, что женщина уже была подозреваемой в нескольких преступлениях сексуального характера.

На данный момент неизвестно, находилась ли злоумышленница в отпуске или переехала в Испанию. Местный советник Хуан Карлос Куевас назвал ее поведение «отвратительным и невыносимым», отметив, что расследование продолжается. «Этот случай показывает, что, работая вместе с местными жителями, нам удается предотвращать очень серьезные ситуации», — добавил Куевас.

