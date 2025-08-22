Апельсиновую диету назвали «бомбой замедленного действия» и призвали отказаться от нее

Нутрициолог Бурлакова: Диета на апельсинах может спровоцировать болезни ЖКТ

Диета на апельсинах может стать серьезным испытанием для организма, предупредила нутрициолог Ольга Бурлакова. Об опасности подобной системы питания она рассказала в разговоре с Life.ru.

Бурлакова призвала женщин отказаться от попыток похудеть на апельсиновой монодиете, поскольку переход на питание исключительно этими фруктами приводит к ухудшению самочувствия, которое зачастую списывается на голод. Однако таким образом организм может сигнализировать, что сердечно-сосудистая система или другие органы дают сбой из-за резкого изменения питания. «Апельсиновый сок может сильно раздражать стенки желудка, что в итоге приведет к ухудшению состояния ЖКТ и дальнейшему набору веса. Такая диета может стать бомбой замедленного действия», — заявила специалистка. Кроме того, такая диета может спровоцировать обострение хронических болезней.

Худеть Бурлакова порекомендовала только под руководством квалифицированного специалиста, который изучит анализы и выявит причины проблем со здоровьем.

