Забота о себе
15:32, 22 августа 2025

Апельсиновую диету назвали «бомбой замедленного действия» и призвали отказаться от нее

Нутрициолог Бурлакова: Диета на апельсинах может спровоцировать болезни ЖКТ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Диета на апельсинах может стать серьезным испытанием для организма, предупредила нутрициолог Ольга Бурлакова. Об опасности подобной системы питания она рассказала в разговоре с Life.ru.

Бурлакова призвала женщин отказаться от попыток похудеть на апельсиновой монодиете, поскольку переход на питание исключительно этими фруктами приводит к ухудшению самочувствия, которое зачастую списывается на голод. Однако таким образом организм может сигнализировать, что сердечно-сосудистая система или другие органы дают сбой из-за резкого изменения питания. «Апельсиновый сок может сильно раздражать стенки желудка, что в итоге приведет к ухудшению состояния ЖКТ и дальнейшему набору веса. Такая диета может стать бомбой замедленного действия», — заявила специалистка. Кроме того, такая диета может спровоцировать обострение хронических болезней.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Худеть Бурлакова порекомендовала только под руководством квалифицированного специалиста, который изучит анализы и выявит причины проблем со здоровьем.

Ранее диетолог Марина Копытько заявила, что о пользе яблок существует много мифов. Прежде всего специалист посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом. На самом деле, по ее словам, фрукт лучше всего есть в качестве второго завтрака, а в вечерние часы от него лучше отказаться, так как обилие фруктозы грозит набором лишнего веса.

