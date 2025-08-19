Забота о себе
12:41, 19 августа 2025

Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

Диетолог Копытько посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Elizabeth Wirth / Shutterstock / Fotodom

О пользе яблок существует много мифов, считает диетолог Марина Копытько. Три самых популярных из них она опровергла в беседе с KP.RU.

Прежде всего Копытько посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом. На самом деле, по ее словам, фрукт лучше всего есть в качестве второго завтрака, а в вечерние часы от него лучше отказаться, так как обилие фруктозы грозит набором лишнего веса.

Еще одним мифом диетолог назвала убеждение, что в яблоках содержится большое количество витаминов. Полезные вещества в них действительно есть, но не так много, как принято думать. «Тому, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется сгрызть 2-2,5 килограмма яблок. Кишечник и эмаль зубов за это спасибо не скажут», — предупредила Копытько.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Яблоки не могут похвастаться и высоким содержанием железа, продолжила она. Специалистка уточнила, что этот элемент присутствует в плодах, но его там немного и усваивается он гораздо хуже, чем из других источников, например, из красного мяса.

Наконец, еще одним популярным заблуждением Копытько считает призывы в интернете есть семена яблок. В семечках и правда содержится йод, но получить его можно и более безопасными способами. «Людей с заболеваниями кишечника такой эксперимент легко может довести до обострения: перегородки яблок могут раздражать кишечник», — рассказала диетолог.

Ранее диетолог Татьяна Селезнева назвала самый вредный вид кофе. По ее мнению, негативно влияют на организм варианты напитка со сладкими добавками.

