17:51, 22 августа 2025Экономика

Банк России повысил официальный курс доллара

Официальный курс доллара вырос на 49 копеек, до 80,75 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют, установив их на уровне 80,75 и 93,63 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Таким образом, курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавил 12 копеек.

Доллар укреплялся в пятницу днем на ожиданиях того, что глава ФРС Джером Пауэлл может в своем сегодняшнем выступлении намекнуть на скорое снижение учетной ставки. Рубль напротив терял позиции, пишет Reuters, связывая такую динамику с ослаблением надежд участников рынка на быстрое урегулирование украинского конфликта.

«Вероятность снижения ключевой ставки растет, и этот шаг может оказать давление на рубль в конце месяца», — отмечает, в свою очередь, старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, спрогнозировав в поступившем «Ленте.ру» комментарии, что курс доллара на сентябрь в базовом сценарии останется в пределах 80-84 рублей.

