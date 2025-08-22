Бельгия решила удвоить армию для «конфликта высокой интенсивности»

Бельгия к 2035 году удвоит армию для конфликта высокой интенсивности

Бельгия к 2035 году почти удвоит свою армию с 31 тысячи до 55,8 тысяч военнослужащих для участия в конфликте высокой интенсивности. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте бельгийских Вооруженных сил.

«Персонал армии должен быть расширен до 55,8 тысяч человек к 2035 году», — говорится в документе.

Если раньше Бельгия участвовала «в локальных экспедиционных миссиях», то сейчас первоочередной задачей для бельгийской армии станет подготовка к «конфликту высокой интенсивности», отмечает Министерство обороны королевства.

